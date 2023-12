Solingen/Remscheid Der goldene Niet in der Brücke – es gibt ihn doch

Die Legende ist so alt wie die Brücke selbst: Eine der 934 456 Niete, die die Brücke zusammenhalten, soll aus purem Gold sein. In einigen Versionen wird sogar berichtet, es sei der letzte Niet gewesen. Nach ihm gesucht haben viele, gefunden hat ihn noch keiner. Der Remscheider Hobby-Eisenbahner Adolf von Berg schreibt in seinem Buch "Die Thalbrücke bei Müngsten": "Er müsste von vielen schützenden Lackschichten im Zuge der Wartung bedeckt sein und ist nicht mehr zu identifizieren."