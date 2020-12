Bergische Struktur- und Entwicklungsgesellschaft : 25 Millionen Euro in zweieinhalb Jahren

Solingen / Remscheid Die BSW ist ein Gemischtwarenladen, der aber ein Leitthema hat: das Bergische sichtbar zu machen und Fördergelder in die Region zu holen. Ein Jahresrückblick.

Die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft sei so breit aufgestellt, dass es manchmal die Fokussierung erschwere, sagt Stephan A. Vogelskamp. Er führt die Geschäfte der BSW mit Uta Schneider – und gab jetzt mit ihr einen Überblick, was die Gesellschaft im laufenden Jahr alles auf die Beine gestellt hat oder woran sie beteiligt war. In einem Zeitraum von zweieinhalb Jahren bewege die BSW mit ihren Partnern „um die 25 Millionen Euro Projektvolumen“. Uta Schneider: „Wir holen das Geld in die Region und wollen, dass sie bekannt wird.“