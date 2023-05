Rund um die Müngstener Brücke Brückenpark: Klagen über Besucher-Minus

Erst vor wenigen Tagen konnte Holger Haarer von der Schwebefähre der Lebenshilfe im Brückenpark Müngsten wieder ganz besondere Fahrgäste begrüßen. „Es war eine Famile aus dem US-Bundesstaat Alabama da“, erinnerte sich der Fährmann in dieser Woche an den Besuch aus Übersee. Aber so weit gereiste Kunden sind eine Ausnahme. Denn sonst läuft das Geschäft vor allem an den Wochentagen eher mäßig.