Bahnverkehr zwischen Remscheid und Solingen : S7-Strecke bekommt neue Schienen

An den Fahrzeugen der S 7 trat im Bereich der Radsätze zuletzt ein ungewöhnlich hoher Verschleiß auf. Foto: teph/Köhlen, Stephan (teph)

Solingen / Remscheid Im November wird der Abschnitt zwischen Solingen Hauptbahnhof und Solingen-Mitte gesperrt. Die Bauarbeiten werden notwendig, um dem Verschleiß an den Zügen vorzubeugen.

Auf Bahnpendler kommen neue Einschränkungen zu. Wie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am Montag bekannt gegeben hat, wird die Strecke der S-Bahn 7 im November wegen Bauarbeiten gesperrt werden, so dass im Bereich zwischen Solingen-Mitte und Solingen Hauptbahnhof wieder ein so genannter Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden muss.