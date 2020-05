Interview Kathrin Unterberg : „Keine Branche wird so hängen gelassen“

Info

Zur Person Kathrin Unterberg ist Reiseverkehrskauffrau und studierte in Heilbronn Tourismusbetriebswirtschaft. Seit zehn Jahren führt die gebürtige Hildenerin die 1995 von ihrem Vater gegründete Firma aqua mountain travel. Die GmbH hat ihren Sitz noch in Bühren; Unterberg arbeitet aber seit einem Jahr von Ohligs aus. Die Kunden kommen vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Branche aqua mountain travel ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Reiseunternehmen (aer), dem mit 400 Mitgliedern größten Verbund an Spezialreiseveranstaltern in Deutschland, und der Association of Dive Tour Operators (ADTO, 19 Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz). Am Markt sind rund 1650 Veranstalter.