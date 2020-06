Interview Thomas Güthues : „Unsere Branche ist doppelt betroffen“

Info

Zur Person Thomas Güthues (63) ist seit 47 Jahren im Geschäft. Der Solinger Reiseverkehrskaufmann hat außer Australien alle Kontinente bereist und arbeitet bei dem DERPART Reisebüro Dahmen als Büroleiter.

Reisebüro Den Grundstein legte Karl Dahmen 1934 mit einer Agentur, die Karten für Bahnfahrten, Flüge und Schiffsreisen verkaufte. Ende der 80er Jahre wurde Dahmen Derpart-Franchisepartner – ab 2000 unterbrochen durch eine vierjährige Phase als TUI-Reisecenter. Seit dem Jahreswechsel 2019/2020 ist Dahmen DERPART-Filialbüro. Außer der Filiale in der Stadtmitte im Hofgarten gibt es Büros in Ohligs, Wald, Haan, Hilden und St. Augustin. DERPART gehört wie die Reiseveranstalter DERTOUR, Jahn-Reisen, Meiers Weltreisen und ITS zum REWE- Konzern.