Museumsspaziergänge : Der Reider macht Pause – seit 50 Jahren

Die Originaleinrichtung der auf Taschenmesser spezialisierten Werkstatt ist vollständig erhalten. Sie ist Eigentum des LVR-Industriemuseums. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Dieses Museum im Kotten an der Schaberger Straße öffnet seine Tür – außer für Gruppen – nur acht Mal im Jahr. Von April bis Oktober jeweils am ersten Mittwoch sind Besuche möglich. Also auch in der kommenden Woche.