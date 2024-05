Industriegeschichte in Solingen Reiderei verlängert ihre Öffnungszeiten

Solingen · Ein lebendiges Stück Solinger Industriegeschichte ist die kleine Reiderei Lauterjung an der Schaberger Straße. In diesem Jahr öffnet sie erstmals am 1. Juni ihre Türen. Das erwartet die Besucher.

26.05.2024 , 18:00 Uhr

Die kleine Reiderei Lauterjung öffnet jeden ersten Samstag im Monat ihre Türen. In diesem Jahr, 2024, ist das erstmals am 1. Juni der Fall. Foto: LVR

In den Sommermonaten öffnet die kleine Reiderei Lauterjung jeden ersten Samstag im Monat ihre Türen. Die Saison beginnt in diesem Jahr am 1. Juni. Neu in diesem Jahr: Die Öffnungszeiten wurden auf jeweils 12 bis 17 Uhr ausgedehnt und bieten damit gleich fünf Stunden Zeit, um die Reiderei in Ruhe zu entdecken. Die Taschenmesser-Reiderei Lauterjung ist eine typische Werkstatt der Solinger Schneidwarenindustrie, in der die Originaleinrichtung vollständig erhalten geblieben ist. Mehrere Generationen der Reiderfamilie Lauterjung haben hier ihr Arbeitsleben bestritten, zuletzt Arthur Lauterjung, der von 1902 bis 1985 lebte. Er hat bis 1965 in dem Kotten gearbeitet. Die Werkstatt sieht aus, als sei Arthur Lauterjung nur mal eben zur Pause gegangen. Die kleine Werkstatt ist ein Kleinod der Solinger Industriekultur und wird vom Förderverein Industriemuseum Solingen betrieben. Von April bis Oktober dieses Jahres öffnet die Werkstatt an jedem ersten Samstag im Monat ihre Tür. Jürgen Weise, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins und Autor zahlreicher wirtschaftshistorischer Publikationen, bringt zu den neuen Öffnungszeiten die Werkstatt und das Reiderhandwerk den Interessierten näher. Die Reiderei liegt in Solingen an der Schaberger Straße 16. Der Eintritt kostet einen Euro, Kinder und Jugendliche müssen nichts bezahlen.

(arue)