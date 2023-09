Öffentlicher Nahverkehr in Solingen und Remscheid RE 47 und S7 sollen bald mit Batterieantrieb fahren

Der Regionalexpress RE 47 („Düssel-Wupper-Express“) und die S-Bahn S 7 („Der Müngstener“) sollen künftig mit einer emissionsfreien Antriebstechnik ausgestattet werden. Diesen Entschluss fasste jetzt der Regionalrat Düsseldorf. Er folgte damit bei einigen kleineren Ergänzungen einstimmig einem Antrag der grünen Fraktion, die gefordert hatte, so genannte batterieelektrische Triebfahrzeuge – also Loks, die ihre elektrische Antriebsenergie aus Batterien ziehen – in die entsprechenden ÖPNV-Bedarfspläne mit aufzunehmen. Die Strecke des RE47 führt über Remscheid-Lennep, Remscheid, Solingen, Hilden und Düsseldorf. Die S7 fährt von Wuppertal über Remscheid nach Solingen.