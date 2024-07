Polizei erneut mit Großaufgebot in Solingen Razzia nach Streit im Drogen-Milieu

Wegen des Drogenkriegs in NRW hatte zuletzt sogar das japanische Außenministerium seine Bürger gewarnt und geraten, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Die mit Abstand meisten Bürger japanischer Herkunft leben in Düsseldorf, die Warnung gilt aber für ganz NRW: „Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass ein Krieg zwischen Drogengruppen mit starker Präsenz in den Niederlanden hinter einer Reihe von Explosionen und einer Abriegelung in Köln steckt. Die Explosionen haben sich in den Zentren verschiedener Städte des Landes ereignet“, heißt es in der Warnung. Außerdem weist das Ministerium darauf hin, dass die Kriminalitätsrate in Deutschland über zehn Mal höher sei als in Japan.