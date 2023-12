Gerichtsverfahren in Solingen Raub mit Waffen – Opfer ist traumatisiert

Der 26-Jährige wurde durch die Büsche getrieben, einer der Angreifer habe ihn geschlagen – mit dem Messer in der Hand. Was der Zeuge schildert, hört sich dramatisch an: Irgendwann hätten mehrere der Angeklagten auf ihn eingeschlagen, mit der Faust. In den Rücken, in den Bauch, gegen den Kopf – ob sie ihn auch getreten haben, weiß er nicht mehr. Sie wollten seinen Rucksack, haben daran gerissen, er hat die Angreifer gebissen. Einer habe gesagt: „Gib endlich den Rucksack her, sonst schlitze ich dich auf.“ An einer Straßenecke sei er gefallen und lag auf dem Boden. Sein Handy sei weg gewesen. Die Freunde hätten ihm nicht helfen können, sie seien von den Tätern mit Messern zurückgehalten worden. Nach der Tat sei es ihm monatelang sehr schlecht gegangen, noch immer leide er unter Panikattacken. Der Prozess wird fortgesetzt.