Fälle in Solingen, Ratingen und Remscheid Mit der Leiter zum Einbruch in den Supermarkt

Ein ähnlicher Tatablauf im benachbarten Remscheid: Auch dort sollen die Diebe bereits auf dem Dach des Edeka-Supermarktes in der Königsstraße gestanden haben, als einem Mittäter eine Zivilstreife und mehrere Personen mit Hunden aufgefallen sein sollen. Der 56-Jährige und dessen Komplizen sollen daraufhin die Flucht ergriffen haben. In Grevenbroich hatte die Alarmanlage in einer Trinkgut-Filiale ausgelöst, nachdem die Täter über ein Oberlicht in das Gebäude eingedrungen waren. In Bochum waren die Männer vom Tatort geflohen, nachdem sie beim Versuch, über das Dach in einen Edeka-Markt einzusteigen, von einem Zeugen mit den Worten angesprochen worden waren: „Ich dachte, ihr seid Diebe. Hier wird viel geklaut.“