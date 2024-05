Parkplatz Talsperrenstraße in Solingen-Burg Rat kippt Beschluss der Bezirksvertretung

So ist es aktuell auch bei den nun durch den Rat abgeschlossenen Haushaltsplanberatungen: Für zusätzliche Klimaschutzinvestitionen sollen 154.000 Euro ausgegeben werden. Im Gegenzug soll die Stadt auf eine Erweiterung des Parkplatzes an der Talsperrenstraße in Oberburg verzichten; eine Maßnahme, die einen ähnlich hohen Betrag erfordert hätte. Diese Entscheidung hatte der Finanzausschuss mit rot-grün-roter Mehrheit von SPD, Grüne und Linke/Die Partei in seiner Sitzung vorbereitet, nachdem CDU und FDP angekündigt hatten, dem Haushalt nicht zustimmen zu wollen.