Verbraucherzentrale NRW in Solingen : Rat der Verbraucherschützer war gefragt

Verbraucherzentrale NRW in Solingen

Solingen Im Corona-Jahr 2020 stand das Team um die Leiterin der Verbraucherberatung am Werwolf, Dagmar Blum, trotz Pandemie vielen Menschen zur Seite – vor allem bei stornierten Reisen und anderen Finanzthemen.

Alle Themen rund ums Reisen hatten im Corona-Jahr 2020 bei der Verbraucherberatung am Werwolf höchsten Stellenwert. „Es ging um ausgefallene Urlaubsreisen, stornierte Flüge. Und es gab großen Ärger darüber, dass Anbieter und Veranstalter nicht erreichbar waren“, sagt Dagmar Blum. Die Leiterin der Verbraucherberatung am Werwolf legte am Mittwoch den Jahresbericht 2020 vor und betont: „Unser Rat und unsere Hilfe waren im Corona-Jahr stark gefragt.“