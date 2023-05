Überfall in Solingen Räuber müssen dreieinhalb Jahre hinter Gitter

Ein Ermittler, der kurz darauf am Tatort eingetroffen war, erinnerte sich nun vor Gericht daran, dass die 47-Jährige schwer traumatisiert gewirkt habe. Noch immer leide die Frau an den psychischen Folgen des Überfalls, er habe ihr kürzlich erneut zu einer Therapie geraten. Die Täter seien dermaßen brutal vorgegangen, dass sich sogar der kleine Hund der Frau in der Ritze einer aufgeschnittenen Matratze versteckt habe. Die Mietwohnung habe der Frau nach dem Tod ihres Mannes und dem Verkauf des gemeinsamen Hauses nur als „Übergangslösung“ gedient. Mittlerweile sei sie in einen anderen Ort gezogen.