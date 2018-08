Solingen: Rabatt für Bewässern von Bäumen

Straßenbäume leiden unter Trockenheit : Stadt gibt Rabatt für Bewässern von Bäumen

Die Bäume am Hermann-Löns-Weg haben es mit ihren kräftigen Wurzeln leichter als junge Bäume, an Wasser zu kommen. Trotzdem können auch sie Bewässerung gebrauchen. Foto: Martin Kempner

Solingen Wer in der momentanen Hitzewelle seinen Garten wässert, kann die Kosten dafür geltend machen. Auch Straßenbäume profitieren.

Der Sommer 2018 bricht zurzeit alle Rekorde. Schon seit Wochen liegen die Tagestemperaturen bei strahlendem Sonnenschein meist jenseits der 30-Grad-Grenze – und nach den Berechnungen der Meteorologen dürfte diese Wetterlage in Solingen und Umgebung noch mindestens bis Ende kommender Woche anhalten.

Doch die Hitzeperiode bringt auch Schattenseiten mit sich. Die seit langem ausbleibenden Niederschläge machen der Natur schwer zu schaffen. So haben einige Bäume aufgrund von Wassermangel bereits damit begonnen, ihre ersten Blätter abzuwerfen, so dass zahlreich Bürger inzwischen dazu übergegangen sind, beim allabendlichen Gießen des eigenen Gartens die Straßenbäume vor der Haustür ebenfalls zu bewässern.

Eine Initiative, die von der Stadt Solingen ausdrücklich begrüßt wird. „Vor allem junge Bäume haben momentan Schwierigkeiten, an Wasser zu kommen, da ihre Wurzeln noch nicht so tief reichen“, sagte am Freitag eine Rathaus-Sprecherin, die darüber hinaus darauf hinwies, dass die gute Tat im Sinne eines aktiven Naturschutzes keineswegs eine sprichwörtliche Dürre in den Geldbeuteln der Anwohner nach sich ziehen muss.

So besteht nämlich die Möglichkeit, dass sich die „Baumpaten“ die Kosten für die Bewässerung der Straßenbäume am Ende des Jahres zurückholen. Der Hintergrund: Die Wasserrechnung der einzelnen Haushalte bemisst sich auf Basis des jeweiligen Frischwasserverbrauchs – wobei die Gleichung, dass das entnommene Frischwasser am Ende auf jeden Fall wieder in der Kanalisation landet und als sogenanntes Schmutzwasser aufzubereiten ist, bei dem im Garten beziehungsweise dem für die Straßenbäume verwendeten Wasser natürlich nicht aufgeht.



„Deshalb kann dieser Verbrauch von Wasser, das im Erdreich versickert, geltend gemacht und von der Gesamtsumme abgezogen werden“, hieß es jetzt aus dem Rathaus. Dafür notwendig ist allerdings eine separate Wasseruhr, die am Außenwasserhahn angebracht wird. Danach wird der Zähler der Uhr mit der Rechnung für das Gerät ein erstes Mal fotografiert. Und auch am Ende der Gartensaison muss der Gartenfreund noch einmal auf den Kamera-Auslöser drücken, so dass die zuständigen Technischen Betriebe Solingen (TBS) zu guter Letzt den realen Verbrauch am Außenwasseranschluss auf den Kubikmeter genau von der Gesamtrechnung abziehen können.

Eine Möglichkeit, von der 2018 schon viele Solinger Gebrauch gemacht haben. Waren es in den Vorjahren stets lediglich einige dutzend Bürger gewesen, zählten die TBS bis Ende Juli immerhin mehrere hundert Anträge, wie die Stadtsprecherin am Freitag berichtete. Denn tatsächlich kommen unter Umständen recht erkleckliche Beträge zusammen.

So fallen für einen Kubikmeter Schmutzwasser drei Euro an, was sich zum Beispiel bei großen Birken, die locker 0,14 Kubikmeter pro Tag aufnehmen können, am Ende des Jahres durchaus auf der Rechnung bemerkbar machen kann. Und noch größere Bäume wie etwa die Linden am Hermann-Löns-Weg in Ohligs, wo die Bürger ebenfalls bewässern, verbrauchen sogar noch entschieden mehr.