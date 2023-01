Solinger Innenstadt Ein Haus mit einer bewegten Geschichte

Am damaligen Dreieck entstand im Mai 1905 ein Einzelhandelsgeschäft, an das heute nur noch der Schriftzug auf der Fassade erinnert. Ernst Quabeck eröffnete im Haus Kölner Straße 71 eine Drogerie. Nur ein Jahr später folgte die Erweiterung um eine Foto-Abteilung mit Dunkelkammer. Es war das erste Kapitel einer langen, bewegten Geschichte eines Gebäudes, in dem sich alles drehte um die Fotografie, obwohl das Drogeriegeschäft erst 1981 eingestellt wurde.