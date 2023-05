Prozess wegen versuchten Totschlags in Solingen Neue Beweise durch einen Lippenleser?

Was ist mit den Haftprüfungsanträgen? Es war die letzte Frage der Verteidigung an diesem Verhandlungstag am Wuppertaler Landgericht. Sie blieb unbeantwortet, und auch der Staatsanwalt wollte dazu nichts sagen. Alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen, so aber scheint klar zu sein: Die Kammer ist von der Schuld der Angeklagten überzeugt. Die vier Brüder, die Friseurläden in Solingen und Haan betrieben haben, müssen sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Sie sollen im Mai 2022 in einer Bar in Ohligs den Wirt durch Messerstiche schwer verletzt haben.