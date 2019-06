Landgericht : Solinger kauften Falschgeld im Darknet

SOLINGEN / WUPPERTAL 20-jähriger Solinger hatte Rauschgift konsumiert. Jetzt sitzt auf der Anklagebank.

(mis) Eine neue Scheinwerferbirne hätte 6,50 Euro gekostet. So aber wurde die Polizei im Mai 2018 erst auf das mangelhaft beleuchtete Auto und dann auf den Marihuana-Geruch aufmerksam. Eine schnelle Blutprobe zeigte: Der Fahrer, ein 20-jähriger Solinger, hatte heftig vom Rauschgift konsumiert. Laut eigener Aussage war er mit seinem führerscheinlosen Kumpel zur Freundin unterwegs. Und dieser habe sich aus Dankbarkeit fürs Herumfahren damit erkenntlich gezeigt, dass er ihm einen Joint spendiert habe.

Dumm nur, dass die genaue Durchschau des Autos unter dem Beifahrersitz jede Menge sauber portionierter Alutütchen mit getrocknetem Marihuana hervor brachte. Das sei Eigentum seines ehemaligen Solinger Schulkumpels (21), der damals mit im Auto saß und jetzt mit ihm zusammen auf der Anklagebank sitzt. Auch zum Falschgeld, das auf der Mittelkonsole lag, hätte der Angeklagte am liebsten nichts gesagt. Dann musste er doch zugeben, dass er es im Darknet bei einem Österreicher namens Hofer bestellt habe. Mal fünf 20-Euro-Scheine, mal sieben 50-Euro-Scheine – alles für seinen Kumpel und alles für gerade mal ein Viertel des Nennwertes. Und das Messer in der Fahrertür? Das – so der Vater des 20-Jährigen im Zeugenstand – sei dort noch als Souvenir vom Türkei-Urlaub dort vergessen worden.