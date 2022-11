Prozess gegen Solinger : Frau umgebracht und verbrannt – Anklage lässt Gutachten anfertigen

Solingen / Wuppertal Im Prozess um die verbrannte Frauenleiche geht es in die entscheidende Phase. Die Schilderung der Tat des Angeklagten aus Solingen wird angezweifelt, die Anklage hat deswegen weiteres Gutachten eines Rechtsmediziners in Auftrag gegeben.

War es Körperverletzung mit Todesfolge? Oder war es doch Totschlag? Das ist die alles entscheidende Frage im Prozess gegen den 33-jährigen Solinger, der im September 2021 seine Freundin erwürgt und deren Leiche im Schwarzwald verbrannt haben soll. Der Angeklagte hatte die Geschehnisse am Tattag als Unfall geschildert, er habe ihren Tod nicht gewollt. Sie habe den dreijährigen Sohn wecken und die Wohnung mit dem Kind verlassen wollen. Er wollte sie daran hindern, an der Schlafzimmer gab es ein Gerangel. Er legt von hinten den Arm um die Frau, kurz darauf röchelt sie, kippt auf die Knie und dann nach vorne auf den Boden. Er will sie noch gefragt haben, was los sei. Das Gesicht sei blau angelaufen, er macht Herzdruckmassage: Es waren dramatische Minuten in der Wohnung des Paars in Höhscheid.