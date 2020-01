Großmutter setzt sich für ihren Enkel ein : Protest gegen das Jugendamt

Solingen Michaela Schmitz’ Enkel hat eine Lese-Rechtschreib-Schwäche. Weil das Jugendamt Solingen über ein Jahr keine Förderung bewilligte, ging die Großmutter auf die Straße.

Damit sich die Situation von Floryck verbessert, hat sich Timo Schmitz, alleinerziehender Vater des Achtjährigen und Sohn von Michala und Herbert, an das Jugendamt Solingen gewandt. Er beantragte im Januar 2019, dass das Amt eine Therapie der LRS bezuschusst. Ein Jahr lang wartete Timo Schmitz auf die Föderung. Er wurde vertröstet, musste neue Formulare ausfüllen und an das Jugendamt schicken. So erzählt er es unserer Redaktion. Schmitz fühlt sich vom Jugendamt hintergangen: „Mir kommt es so vor, als will das Jugendamt auf dem Geld sitzen bleiben“.

Dann ging Michaela Schmitz an die Öffentlichkeit. Sie bastelte das Pappschild, stellte sich damit in den Hofgarten. Das erste Mal am vergangenen Samstag, das zweite Mal am Mittwoch. „Ich mache alles für meine Enkel“, sagt sie. Zusätzlich stellte sie sich am Mittwoch vor das Rathaus, in dem auch das Jugendamt seinen Sitz hat. Mitarbeiter des Amtes seien daraufhin aus dem Rathaus auf sie zugegangen und hätten ihr gesagt, dass alles genehmigt sei, erzählt Michaela Schmitz.