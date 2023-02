„Team Solingen“ sammelt Spenden Freundeskreis organisiert Erdbeben-Hilfe

“Herzensmenschen” – so nennt Pervin Ceylan den Kreis von Freunden und Verwandten, mit denen sie seit einer Woche gemeinsam Hilfsgüter für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe organisiert. “Ich habe das Glück, privat viele Leute zu kennen”, sagt die Mitarbeiterin im Kommunalen Integrationszentrum. Rund 100 Menschen gehören dem “Team Solingen” – so bezeichnen sich die Mitglieder der privaten Whattsapp-Gruppe untereinander – an. Sie brachten bereits eine Menge wertvoller Sachspenden zusammen und brachten sie in der vergangenen Woche mit dem Sprinter zu Sammelstellen, an denen die Güter in große Lkw verladen wurden.