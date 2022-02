Premiere im Kammerspielchen in Solingen-Gräfrath : Vorzimmerdamen in Champagnerlaune

Schauspielerin Marina Welsch mit Schaufensterpuppe Ludmilla. Foto: Peter Meuter

Solingen Im Duett mit Schauspielpartnerin und Co-Autorin Silke Natho feiert die Wahlsolingerin Marina Welsch in den Gräfrather Kammerspielchen am Samstag die Premiere ihres ersten eigenen Bühnenstücks.

Ludmilla weiß nichts von einer Pandemie und auch all den vielen kleinen und großen Krisen dort draußen in der Menschenwelt. Mit stoischer Ruhe und größter Gelassenheit dient die Schaufensterpuppe der Schauspielerin und Künstlerin Marina Welsch als Anspielhilfe für ihr Debüt als Stückeschreiberin. Die gebürtige Frankfurterin hat es sich in ihrem Atelier unter dem Dach ihres Hauses in Merscheid angenehm eingerichtet. Im Hintergrund läuft Klassikradio und sie ist sichtlich froh und dankbar, vergleichsweise gut durch die vergangenen zwei Jahre gekommen zu sein. Daran hat – neben ihrer Familie – auch in der Klingenstadt längst heimisch geworden zu sein einen bedeutenden Anteil. „Ich liebe es einfach mit Freunden, ob prominent oder nicht, um die Talsperre, am Wupperhof oder in Müngsten spazieren zu gehen“, schwärmt die 56-Jährige. Selbst die Solinger Innenstadt mit ihrem teils trostlosem Charme kann sie sich, beispielsweise kulturell mit einem kleinen Theater oder attraktivem Leseort belebt, durchaus schön und lebenswert vorstellen.

„Wie so viele andere in meiner Branche auch, musste ich mir etwas einfallen lassen und fand dabei wieder vor allem Muße für meine Malerei und Skulpturen. Ich weiß aber auch von verschiedenen Kollegen und Kolleginnen, die Corona nicht nur finanziell, sondern auch mental viel härter getroffen hat.“ Durch puren Zufall und wie dieser es eben manchmal so will, entstand in dieser Zeit außerdem ein Theaterstück. „Die Vorzimmerdamen“ ist eine Komödie für zwei Darstellerinnen, mit ebenso viel Herz wie Verstand und einem ordentlichen Schuss Schampus. Darin übernimmt Welsch nicht nur die Rolle der exzentrischen Eve Martin, sondern singt auch und verantwortet einen Gutteil des Bühnenbilds.

Info Fünf Vorstellungen im Kammerspielchen Persönlich Marina Welsch wurde am 4. Februar 1966 in Frankfurt am Main geboren. Dort studierte sie Malerei an der Städel-Hochschule bei Hermann Nitscht. Nach erfolgreich absolvierter privater Schauspielausbildung arbeitet sie hauptberuflich als Schauspielerin. Premiere in den Solinger Kammerspielchen ist am 26. Februar um 20 Uhr. Weitere Vorstellung gibt es am 4., 5. und 11. März jeweils um 20 Uhr sowie am 13. März um 15 Uhr. Tickets Karten zu 24,50 Euro (Erwachsene) und 22,50 Euro (Schüler und Studenten) gibt es online (www.solingen-live.de). theater-kammerspielchen.de

„Ich hatte lediglich online Leinwände angeboten und von Silke bisher nur als auf Kölner Bühnen sowie im Hörfunk und Fernsehen gern gebuchte Kollegin gehört. Wir waren uns auf Anhieb sympathisch und beschlossen, am Ende eines langen Abends und dem ein oder anderen guten Gläschen miteinander unser Herzensstück zu schreiben“, erinnert sie sich an die erste Begegnung der zwei Bühnenpartnerinnen. Silke Natho spielt den Charakter der eher robusten und geerdeten Deborah Klum. Entgegen all ihrer ursprünglichen Träume und ambitionierten Lebenspläne, finden sich die so gegensätzlichen wie nicht mehr ganz taufrischen Damen im Vorzimmer einer großen Unternehmensberatung wieder. Dort lassen sie sich alles andere als unterkriegen. Ganz im Gegenteil nehmen sie mit Witz und Genuss das Leben, wie es kommt und machen vorsätzlich das jeweils Beste daraus.

„Wir wollten ganz bewusst eine Komödie schreiben. Warum? Weil wir glauben und auch selbst erleben, dass in Krisenzeiten die Menschen etwas brauchen, was sie erfreut und zuversichtlich stimmt“, umschreibt Marina Welsch die Absicht und Beweggründe hinter der kurzweiligen Story. Dafür geben die zwei Darstellerinnen in ihrem Stück durchaus auch Persönliches preis und verarbeiten dies in der fiktiven Story. „Wir sind auf der Bühne ja nicht nur lustig, sondern auch frech sowie bisweilen bitterböse und haben nicht nur zwischen den Zeilen durchaus was zu sagen.“

Den Song zum Stück mit dem Titel „Mein Leben soll prickeln wie Champagner“ gibt es auf Youtube zu hören. Die Musik dazu und den Theaterabend komponiert und gespielt von Sohn Marlon Lee Welsch am Piano.

Zur Eröffnung am Nikolausabend 2011 stand Marina Welsch an der Gerberstraße zum ersten Mal auf einer echten Theaterbühne. Seitdem gab sie hier einige Gastspiele. Besonders in Erinnerung „Love Letters“ mit Lokalmatador Michael Lesch, an dessen Erfolg Silke Natho und Marina Welsch gerne anknüpfen würden. „Gerade in den kleinen Häusern macht es das Direkte und Nonverbale aus, denn selbst das kleinste Hochziehen der Augenbrauen bemerken Bühnenakteure und Publikum unmittelbar gegenseitig.“

Kaum vorstellbar, dass „Die Vorzimmerdamen“ auch ohne Corona im aktuellen Gastspielprogramm der Solinger Kammerspielchen möglich wären. Bis zuletzt mussten all die vielen notwendigen Dinge drum herum nahezu ausschließlich kontaktlos abstimmt werden und wurde per Skype geprobt.