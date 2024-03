Mitarbeiter besuchen Betriebsversammlung Postbank-Filialen in Solingen, Remscheid, Wuppertal heute geschlossen

Bei der Postbank Filialvertrieb AG sind Beschäftigte aus 74 Filialen in Nordrhein-Westfalen eingeladen. „Es ist damit zu rechnen, dass alle Filialen geschlossen bleiben“, heißt es von Verdi. Davon betroffen wären damit auch der Postbank-Standort in Solingen an der Birker Straße, die Remscheider Postbank-Filiale an der Alleestraße 6 sowie die beiden Postbank-Standorte in Wuppertal, Stresemannstraße und Platz am Kolk.