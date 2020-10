Situation in Solinger Krankenhäusern : Positiv Getestete müssen eigene Kontaktlisten erstellen

Solingen In allen drei Solinger Krankenhäusern werden Covid-19-Patienten behandelt. Die Zahl der Infektionsbetten wird wieder hochgefahren.

Die Verantwortlichen der drei Solinger Krankenhäuser und die Kassenärztliche Vereinigung sind zuversichtlich, dass es bei der Versorgung von Corona-Patienten in der Klingenstadt zu keinen Lücken kommt. Das haben der Medizinische Geschäftsführer des Städtischen Klinikums, Prof. Dr. Thomas Standl, der Chefarzt des Lungenfachzentrums Bethanien, Prof. Dr. Winfried Randerath, der ärztliche Direktor der St. Lukas Klinik, Dr. Markus Meibert, und Dr. Stephan Lenz, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Solingen, am Freitag betont.

So reichten die Kapazitäten augenblicklich aus und könnten gegebenenfalls weiter ausgebaut werden. Gleichwohl begrüßten die Mediziner die nun in Kraft tretenden verschärften Regelungen ausdrücklich. Beispielsweise müsse es schon allein wegen der nach wie vor sehr großen Belastung des Personals in den Krankenhäusern und aufgrund von in diesem Bereich auftretenden Engpässen das oberste Ziel bleiben, Infektionen möglichst zu vermeiden.