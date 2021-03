Sturm in Solingen

Beim Sturm platzte ein Fenster am ehemaligen Polizeigebäude. Foto: Gianni Gattus

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagnachmittag zur Kamper Straße gerufen. Im ehemaligen Polizeigebäude war durch den Sturm ein Fenster geplatzt.

Die Straße war voller Scherben. Nachdem die Feuerwehr und Polizei am Einsatzort eingetroffen war, stürzte ein Betonteil einer Fensterbank zu Boden. Eine dort eingesetzte Polizistin konnte sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen. Etwa zwei Meter neben der Beamtin schlug das Betonteil auf.