Nach Unfall auf L 74 zwischen Solingen und Wuppertal Polizeihubschrauber sucht flüchtigen Autofahrer

Auf der L 74 zwischen Solingen und Wuppertal ist es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Am Ende einer Kurve in Höhe des Parkplatzes Burgholz hatte der Fahrer eines dunklen BMW-Kombi gegen 22 Uhr offensichtlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen.