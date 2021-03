Solinger Schrottsammler erwischt : 46 Mängel: Polizei zieht Lkw aus dem Verkehr

Mettmann/Solingen Drei Fahrzeuge von sogenannten Schrottsammlern haben die Verkehrsexperten der Polizei Mettmann am Dienstagmittag aus dem Verkehr gezogen. Darunter war auch der Lkw eine 21-jährigen Solingers.

Der Mann wurde an einer Autobahnausfahrt angehalten und überprüft. Er hatte den Lkw rund 50 Minuten vorher in Solingen beim Straßenverkehrsamt auf seine Lebensgefährtin zugelassen. Von dort aus war er mutmaßlich auf direktem Wege in die Polizeikontrolle gefahren. Die Beamten stellten bereits vor Ort mehrere Mängel am Fahrzeug fest, so dass sie mit dem Solinger eine Prüfstelle aufsuchten. Hier wurden beeindruckende 46 Mängel festgestellt, welche annähernd sämtliche Baugruppen (Bremse, Lenkung, Rahmen, Licht) des Lkw betrafen.