Motorradsaison : Wer am Limit fährt, riskiert sein Leben

Ein Motorradpolizist zeigte gestern auf dem Wanderparkplatz in Müngsten eine Bremsübung. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Beim Aktionstag „Am Limit lenkt der Zufall“ informierte die Polizei gestern Motorradfahrer in Müngsten. Sie warb für besonnenes und risikoarmes Motorradfahren.

Ein toter, zehn schwer und 13 leicht verletzte Motorradfahrer: So sah die Bilanz von 24 Verkehrsunfällen in den ersten drei Monaten dieses Jahres in Wuppertal, Solingen und Remscheid aus. Im ersten Quartal 2018 gab es dagegen im Städtedreieck „nur“ 15 Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern, bei denen zwei schwer und neun leicht verletzt wurden. „Das beschäftigt uns“, sagt Michael Bartsch, Leiter der Verkehrsunfallprävention bei der Polizeidirektion Wuppertal. Denn im April verloren auch noch ein Solinger und ein Wuppertaler Motorradfahrer bei Unfällen in Wipperfürth ihr Leben.

Deshalb veranstalteten die Verkehrssicherheitsberater der Polizei am Sonntag wieder eine Aktion, bei der sie für besonnenes und risikoarmes Fahren warben. Als Mahnung hingen am Rand des Parkplatzes in Müngsten 74 Warnwesten – je eine für einen im Vorjahr in NRW getöteten Motorradfahrer. „Wir wollen es nicht dem Zufall überlassen, ob wir abends heil nach Hause kommen“, erläuterte Polizeihauptkommissar Dieter Moors.

Info 2018 gab es 156 Unfälle mit Motorradfahrern Statistik 2018 nahm die Polizei in Wuppertal, Solingen und Remscheid 156 Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern auf (Maschinen mit mehr als 125 Kubikzentimeter Hubraum oder mehr als elf Kilowatt Nennleistung; keine Motorroller). Bei den Unfällen kam ein Fahrer ums Leben, 36 wurden schwer, 89 leicht verletzt.

Auf dem Parkplatz am Ende der L74 zeigte er mit Kollegen unter anderem, wie sich der Bremsweg verlängert, wenn 70 statt 50 Stundenkilometern gefahren werden. Wobei Thorsten Lamb bei seinem Dienst in der Motorradstaffel ganz andere Geschwindigkeiten erlebt. Mit der „Provida“-Maschine mit Videoaufzeichnung stellte der 53-Jährige beispielsweise einen etwa gleichalten Kradfahrer, der im Tunnel Burgholz fast 120 statt der erlaubten 60 km/h fuhr. Auf der L74 stoppte er einen jungen Mann, der rund 70 km/h zu schnell war.

Wobei die Verfolgung mit der über 200 km/h schnellen Provida-BMW weniger an die Nerven geht als der Besuch bei der Familie von Unfallopfern. Lamb: „Ich musste Angehörigen schon dreimal sagen, dass ihr Familienmitglied nicht wiederkommt.“

Punkte in Flensburg und mehrmonatige Fahrverbote für diejenigen, die sich „erheblich danebenbenehmen“, so Lamb, sollen abschrecken. Mindestens so wichtig ist aber die Aufklärung. Bei der Polizei freut man sich über „ein tolles Netzwerk mit Unterstützern der Verkehrssicherheit“. Dazu zählen nicht nur die Johanniter Unfallhilfe, die Verkehrswacht Wuppertal sowie ein Fahr- und Sicherheitstrainer, sondern auch eine rund 30-köpfige Gruppe privater Motorradfahrer. Bartsch: „Sie führen Gespräche auf Augenhöhe von Biker zu Biker.“

Claudia Heinemann und Knut Heckelsbruch gehören zu diesen sogenannten Limitern. Die 54-Jährige Bochumerin und der 56-jährige Wuppertaler wurden durch Flyer und persönliche Kontakte auf den seit 2008 existierenden Unterstützerkreis aufmerksam. „Die Aktion finde ich echt toll“, sagt Claudia Heinemann, die schon andere Bochumer auf die „Limiter“ aufmerksam gemacht hat. Knut Heckelsbruch hat durch seine Teilnahme auch selbst profitiert: „Ich bin für die Sicherheit sensibilisiert worden“, betont er.