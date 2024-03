Sicherheit und Sauberkeit in Solingens Innenstadt Polizei und Ordnungsamt verstärken Präsenz

Die Erleichterung ist Petra und Helge Flocke anzumerken. Das Ehepaar betreibt das Wäschehaus Bölte am Alten Markt, in dem Wäsche und Bademoden angeboten werden. Die Situation in der Innenstadt sei in den vergangenen Jahren „nicht mehr zu ertragen“ gewesen, berichten sie. Und das nicht nur wegen der mangelnden Sauberkeit, sondern vor allem auch wegen der Sicherheit. „Man fühlt sich einfach nicht mehr wohl in diesem Umfeld“, berichten sie.