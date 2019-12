Einbrüche : Einbrecher stehlen Tresor, Bargeld und Parfüm

Solingen Polizei sucht Zeugen für drei Einbrüche.

(uwv) Bargeld entwendeten Einbrecher aus einer Immobiliengesellschaft an der Löhdorfer Straße. Außerdem wurden hier diverse Objekte und mehrere Keller gewaltsam geöffnet, berichtet die Polizei am Montag. Die Tat selbst hat sich zwischen dem 5. Dezember, 21 Uhr, und dem 6. Dezember, 7.20 Uhr, ereignet.

Eingebrochen wurde am Nikolaustag auch in eine Tierarztpräxis an der Merscheider Straße. Die Einbrecher entwendeten einen Tresor, in dem sich Bargeld befand. Weiteres Bargeld wurde aus den Mitarbeiterspinden gestohlen. Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich unter ☏ 0202 / 284-0 zu melden.