Tempokontrollen in Solingen Polizei stoppt Einsatz von Lasermessgeräten

Die Polizei hat in Nordrhein-Westfalen den Einsatz von 115 Lasermessgeräten gestoppt. Der Hersteller hatte seine Kunden über einen Messfehler informiert, der beim Test eines Gerätes aufgetaucht sein soll. Das teilt das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) mit. In NRW sind in 27 Kreispolizeibehörden insgesamt 115 Lasermessgeräte dieses Typs im Einsatz. Alles in allem verfügt die Polizei in Deutschlands einwohnerstärkstem Bundesland über 650 dieser Lasermessgeräte.