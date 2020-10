Nächtliche Kontrolle in Solingen : Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Solingen Ein 35-jähriger Solinger stand unter Alkoholeinfluss, konnten keinen Führerschein vorweisen – und die Kennzeichen seines Fahrzeugs waren bei der Polizei als gestohlen gemeldet.

Mit einer unsicheren Fahrweise war ein 35-jähriger Autofahrer der Polizei am späten Donnerstagabend aufgefallen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gemeldet, dass ein silberner Mitsubishi an der Ampel Höhscheider Straße / Ecke Löhdorfer Straße das Rotlicht missachtete und so starke Schlangenlinien fuhr, dass er in den Gegenverkehr geriet.