Einsatz für die Polizei Raubversuch auf Solinger Friedhof

Die Polizei hat einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, auf dem Friedhof an der Hackhauser Straße im Stadtteil Ohligs eine ältere Frau verletzt zu haben. Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtet, wurden die Einsatzkräfte am Samstag von Anwohnern gerufen. Sie hatten einen verdächtigen Mann wahrgenommen.