Polizei in Solingen Nächtliche Großkontrolle in der Innenstadt

Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf einer Bar in der Konrad-Adenauer-Straße, aus der eine männliche Person in Handschellen abgeführt und zur Polizeiwache gebracht wurde. Über die Gründe herrschte in der Nacht noch Unklarheit, und die Polizei machte dazu zunächst keine weiteren Angaben. Auch Fahrzeuge wurden an dem Abend kontrolliert.