50. Solinger Autoschau : Die Polizei kommt mit 460-PS-Mustang

Zur 50. Solinger Autoschau im Theater und Konzerthaus präsentiert die Kfz-Innung über 160 Fahrzeuge – Autos, Motorräder und Pedelcs. Foto: Peter Meuter

Solingen Die 50. Solinger Autoschau garantiert am kommenden Wochenende viele Höhepunkte im und um das Theaterund Konzerthaus. Eine mögliche Absage wegen des Coronavirus steht nicht zur Debatte.

Der Genfer Autosalon fällt in diesem März dem Coronavirus zum Opfer. Nicht so die Autoschau in Solingen: Die Desinfektionsmittel an den Ständen sind fest eingeplant, und auch im Theater und Konzerthaus wird überall doppelt auf Hygiene geachtet. „Wir sind relativ entspannt“, sagt Matthias Ehlers, der Obermeister der Kfz-Innung, und verweist auf die SARS-Epidemie 2003. Auch damals fand die Autoschau statt, und jetzt, beim Jubiläum, werde es ebenfalls funktionieren: „Da bin ich ganz sicher.“

Im Theater und Konzerthaus, wo gestern die letzten Vorbereitungen für die Sportgala getroffen wurden, findet am kommenden Wochenende die 50. Veranstaltung der Solinger Autohäuser statt. Vielleicht, so Ehlers, werde die Corona-Epidemie den einen oder anderen von einem Besuch der Autoschau abhalten. 12.500 Männer und Frauen erwarten die Händler aber schon und haben dem Publikum einiges zu bieten. 15 Aussteller präsentieren 163 Fahrzeuge und 26 Fabrikate.

Info Der Eintritt ist wieder frei Zeiten Die Autoschau findet statt am Samstag, 7. März, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 8. März, von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Besondere Angebote Am Stand der Schiedsstelle für das Kfz-Handwerk der drei bergischen Großstädte werden – nach Terminabsprache – Altfahrzeuge kostenlos bewertet. Die Innung selbst wirbt wie das Friedrich-List-Berufskolleg für Nachwuchs; es gibt eine Azubi- und eine Jobbörse. Die Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe lässt einen Formel-1-Fahrsimulator aufbauen. Außerdem gibt es einen Infostand zur Umrüstung auf Gas, Verlosungen, Gewinnspiele und Preisausschreiben sowie das Schminken von Kindern.

Die Palette reicht vom 50-ccm-Roller für 3620 Euro bis zum 83.900 Euro teuren Dodge Ram mit 5700 ccm und 401 PS. Es werde zunehmend schwerer, die großen Fahrzeuge durch die Tür zu bekommen, merken die Veranstalter an. 127 Fahrzeuge werden drinnen stehen, 36 draußen – darunter auch die „City-Flitzer“ im Innenhof des Theater und Konzerthauses. Die Bühne gehört wieder den Zweirädern.

Zu den Neuvorstellungen zählen dort Modelle von Harley-Davidson, Honda und Vespa/Piaggio. Bei den Autos sind es beispielsweise der Audi Q 5-e (Hybrid), der Toyota Supra 3.0 und der Ford Puma. Jedes Autohaus bietet zur Jubiläums-Autoschau ein spezielles Modell in einer Auflage von nur fünf Stück an. Nur zum Anschauen wird es ein „Oldtimer-Spalier“ vor dem Theater und Konzerthaus geben. Dort soll auch der Audi quattro von Rennfahrer Walter Röhrl zu sehen sein. Unverkäuflich ist auch der Sportwagen, den die Polizei mitbringt: ein Ford Mustang mit 460 PS. Das Showfahrzeug darf nur von Polizisten gefahren und muss dabei von einem Einsatzfahrzeug begleitet werden. „Interessierte dürfen sich in das tolle Auto setzen“, verspricht Ulrich Schmidt, Verkehrssicherheitsexperte der Polizei.

Allerdings nicht, um dem Rausch der Geschwindigkeit zu verfallen. Schmidt: „Der Anlass ist ein trauriger. Solingen hatte in diesem Jahr bereits die erste Verkehrstote zu beklagen.“ Der Unfall passierte beim Abbiegen am Werwolf – und die Polizei will mit einer Puppe zeigen, wie schlecht Fußgänger oder Radfahrer aus modernen Autos mit kleinem seitlichen Blickfeld zu erkennen sind. Deshalb werden auch die neuen „Achtung beim Abbiegen“-Aufkleber verteilt.

Die Stadtwerke präsentieren ihr neues Wallbox-Angebot, das sie gemeinsam mit einigen Autohäusern machen. Mit der Box lassen sich Elektroautos zuhause aufladen. „Mit unserem Angebot wollen wir Elektromobilität für den Endverbraucher so einfach wie möglich machen“, erklärt Pressesprecherin Lisa Nohl. Dank verschiedener Förderangebote könne der Anschluss einer Wallbox sogar noch Geld bringen, statt Geld zu kosten. Die Elektromobilität ist auch 2020 wieder ein Thema der zweitägigen Schau. „Wir waren immer am Puls der Zeit“, erinnert Obermeister Matthias Ehlers: „Wir waren die Ersten, die Elektrofahrzeuge ausgestellt haben.“ Auch Wasserstoff sei schon früh ein Thema gewesen. Jetzt gehe es darum, zum Mobilitätsanbieter zu werden: „Der junge Kunde kauft nicht mehr ein Auto, um es lebenslang zu fahren.“