Mehrere Taten in Solinger Innenstadt : Polizei fasst Verdächtige nach Taschendiebstählen

Solingen Die Polizei meldet mehrere Taschendiebstähle. Am Sonntagmittag sei es nach 14 Uhr zu den Taten gekommen, die laut Polizei innerhalb eines kurzen zeitlichen Abstands erfolgten.

Den Angaben zufolge soll einer 39-Jährigen gegen 14.05 Uhr die Geldbörse entwendet worden sein. Vermutlich, so die Polizei , sei dies geschehen, als sie in einem Bus angerempelt wurde. Nur fünf Minuten später wurde einem 31-Jährigen ebenfalls die Geldbörse gestohlen. Der Mann sei von einer unbekannten Person umarmt worden. Gegen 14.20 Uhr dann wurde einem 61-Jährigen ein Handy aus dem Rucksack gestohlen, so die Polizei.

In allen drei Fällen seien die Täter als circa 20 Jahre alte Männer beschrieben worden. Die Polizeibeamten trafen später im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen einen 19-jährigen und einen 16-jährigen Tatverdächtigen an. Der 19-Jährige wurde bereits in anderen Verfahren wegen ähnlicher Vorwürfe gesucht. Er wurde vorläufig festgenommen, so die Polizei.