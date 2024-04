Polizei fasst Tatverdächtigen Nachbarn des Brandstifters von Solingen stehen nach Festnahme unter Schock

„Es wird zwar weiterhin in alle Richtungen ermittelt. Doch zurzeit gehen wir nicht von einem rechtsextremen Motiv aus“, sagte der Staatsanwalt, nachdem in den vergangenen Tagen immer wieder dahin gehende Spekulationen laut geworden waren. Denn in dem Brandhaus an der Grünewalder Straße hatten mehrheitlich Ausländer gelebt. Und auch die Todesopfer, eine Familie mit zwei kleinen Töchtern, war erst vor kurzem aus Bulgarien in die Klingenstadt gekommen – sodass sich etliche Beobachter zuletzt an den Solinger Brandanschlag von 1993 erinnert fühlten, bei dem Rechtsextremisten ebenfalls mehrere Menschen umgebracht hatten.