Creditreform Solingen in Sorge Pleitewelle trifft bergische Großstädte

„Luft nach oben“ sieht Creditreform Solingen bei der Gründung neuer Firmen. Immerhin: In Solingen ist ein Zuwachs an wirtschaftsaktiven Unternehmen zu verzeichnen. Etwa 1300 Neugründungen stehen hier einer deutlich gesunkenen Zahl an Abmeldungen gegenüber, so dass unter dem Strich 80 Selbstständige mehr zu verzeichnen sind. In Remscheid deuten die Zahlen der Creditreform Datenbank darauf hin, dass sich der Abwärtstrend der Vorjahre stabilisiert. 900 Neugründungen und 790 Gewerbeabmeldungen ergeben einen positiven Saldo von 110.