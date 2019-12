Umzug v : Pizza Pazza zieht in die Clemens-Galerien

Mit Pizza Pazza gesellt sich ein weiterer Gastronomiebetrieb neben dem „Alex“ in die Clemens-Galerien – in unmittelbarer Nähe zum „Lumen“-Kino. Foto: Guido Radtke

Solingen Pizza Pazza verlässt den Standort am Neumarkt. Langfristiger Mietervertrag unterschrieben.

Zu Weihnachten werden Wünsche erfüllt, für die Clemens-Galerien in der Innenstadt bedeutet dies konkret, dass weitere Mietverträge unterzeichnet worden sind. Darüber freut sich der Geschäftsführer der Eigentümer GmbH der Clemens-Galerien, Dr. Jochen Stahl: „Wir freuen uns, dass wir einen erfahrenen Branchenspezialisten langfristig an das Center binden konnten.“

Der Spezialist, das ist TEDI, der nun den Mietvertag für die ehemalige Fläche des Felix Kids Clubs unterschrieben hat und ins erste Obergeschoss der Clemens-Galerien zieht. Der erdgeschossige Antritt verfügt sowohl über eine Rolltreppe, als auch über einen Aufzug. Somit sei jeder willkommen, auf rund 1150 Quadratmetern Verkaufsfläche in einer breiten Auswahl an Artikeln (Deko, Haushalt und unter anderem Schreibwaren) zu stöbern, so Stahl.

Auf die jetzige TEDI-Fläche im Erdgeschoss der Clemens-Galerien wird Pizza Pazza einziehen. Voraussichtlich im Oktober nächsten Jahres. „Frühestens“, sagt Dr. Jochen Stahl, denn zunächst müsse umgebaut werden. Pizza Pazza ist bislang am Neumarkt direkt gegenüber von C & A beheimatet. Die Häuserzeile des Restaurants wird bekanntlich im Zuge des Neubaus der Sparkassen-Hauptstelle gegen Ende des nächsten Jahres abgerissen.

Insgesamt zeigte sich der Geschäftsführer der Eigentümer GmbH mit den Vermietungen und Eröffnungen in diesem Jahr zufrieden. So eröffnete im vergangenen Monat nach einjähriger Bauzeit die Drogerie Rossmann eine Filiale mit 650 Quadrametern Verkaufsfläche. Überdies ist der Textildiscounter Kik mit einer Filiale an den Start gegangen. Auch ein Geschäft für Damenmode, „bProud Fashion“ wurde eröffnet. Die „Praxis für Krankengymnastik & Physiotherapie“ von Bärbel Gotzoll ist ebenfalls in die Clemens-Galerien umgezogen. Zuvor hatte Gotzoll ihre Praxis an der Kasernenstraße im Signal-Haus. Für Leben auf dem Mühlenplatz der Clemens-Galerien sorgt seit einiger Zeit auch der innerstädtische Weihnachtsmarkt. Besucher sind hier noch bis einschließlich Sonntag, 22. Dezember, willkommen.