Briefmarkenfreunde in Solingen : Die Philatelisten bieten wieder Tauschtreffs an

Solingen Der Verein für Philatelie und Postgeschichte Solingen 1903 kehrt ins normale Vereinsleben zurück, nachdem der Inzidenzwert nun dauerhaft unter 35 liegt und die Corona-Schutzverordnung die Öffnung im Außen- und im Innenbereich ermöglicht.

Die Treffs findet nun wieder regelmäßig an jedem zweiten und vierten Sonntag jeweils in der Zeit von zehn bis zwölf Uhr im Vereinslokal statt, berichtet Dieter Höfer, Geschäftsführer des Vereins. Gleichwohl sind trotz gesunkener Inzidenzwerte einige Maßnahmen bei den Treffen zu beachten. Die Teilnehmer müssen sich in eine Liste zur Rückverfolgung eintragen. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist beim Eintritt in den Landgasthof vorgegeben. Nach Einnahme eines Sitzplatzes kann die Maske abgenommen werden.