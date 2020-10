Vor dem Landgericht Wuppertal : Solinger Pflegemutter wegen schwerer Misshandlung angeklagt

Solingen/Wuppertal Der tragische Fall um den gewaltsamen Tod eines Kleinkindes in einer Solinger Pflegefamilie wird Anfang November vor dem Landgericht verhandelt. Einer 51 Jahre alten Frau wird gefährliche Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen.

Mehr als drei Jahre nach dem Tod eines kleinen Mädchens in Solingen muss dessen Pflegemutter vor Gericht. Der 51-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge und schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Die Angeklagte sei nicht in Haft, sagte ein Sprecher des Wuppertaler Landgerichts am Mittwoch.