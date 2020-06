Corona-Krise : Personalexperten stellten sich neu auf

Solingen Gleich zu Beginn der Corona-Pandemie Mitte März hat die insbesondere für klein- und mittelständische Firmen arbeitende Peiniger Personalberatung aus dem Dycker Feld in Gräfrath ihre Kompetenzen erweitert.

Personalberatung im Zeichen von Corona? „Direkt am ersten Tag des Lockdown Mitte März wurde uns ein großer Auftrag zwar nicht storniert, allerdings verschoben“, erzählt Anke Peiniger. Gleichwohl ist sie und Prokurist Jochem Blanke und die anderen fünf Mitarbeiter der 1993 gegründeten Personalberatung vom Lindgesfeld im Gewerbegebiet Dycker Feld in Gräfrath nicht in Schockstarre verfalllen, als die Corona-Pandemie um sich griff. „Wir haben Soforthilfe beantragt und schnell ausbezahlt bekommen und direkt die Köpfe zusammengesteckt, wie sich die Personalberatung in der sich abzeichnenden Krise aufstellen muss“, sagt Anke Peiniger.

Gleichwohl stellten sie fest, „dass die Unternehmen weiter Personal brauchen. „Aber Mitarbeiter, die man bezahlen kann und in die Struktur des Unternehmens passen“. So genannte Funktionsträger, die in Rente gegangen sind, mussten ersetzt werden, führt Blanke an. „Aber Freigesetzte von großen Konzernen, die im Zuge der Corona-Krise ihren Job verloren haben, passen mit ihren Lohnvorstellungen nicht in die klein- und mittelständisch geprägte Solinger Firmenstruktur“, erklären die Personalexperten. Hinzu komme, dass der Mittelstand seine Personaldecke im Bereich der Funktionsträger angepasst hat. Von daher nimmt die Zeit, jemanden neuen zu suchen und einzustellen auch in Coronazeiten „drei bis sechs Monate“ in Anspruch. „In der Krise zeigte sich zudem die gute Personalführung“, sagt Anke Peiniger. Die Möglichkeit der telefonischen Krankmeldung sei gerade in gut geführten Betrieben weniger auffällig als anderswo. „Manche Mitarbeiter hatten aber auch einfach Angst, sich im Betrieb anzustecken“, ergänzt Jochem Blanke.