Vermeintliche Vergewaltigung in Solingen Prozess endet mit Paukenschlag

An einem anderen Tag soll der Angeklagte nach der Rückkehr vom Kölner Karneval die Beifahrertür seines Autos geöffnet und mit den Füßen gegen die Beine und Arme der auf dem Beifahrersitz sitzenden Frau getreten haben, sodass diese aus dem Fahrzeug gefallen sein soll. Daraufhin soll der Angeklagte ausgestiegen sein und sie an den Haaren von der Straße auf den Bordstein gezogen haben. Im November 2016 soll der Angeklagte seiner Freundin nach einem Streit am Bahnhof in Aachen ins Gesicht gegriffen und sie gegen eine Wand gedrückt haben. Im Dezember 2016 soll es während eines gemeinsamen Hotelaufenthalts in Köln erneut zu einem Streit gekommen sein. Der Angeklagte soll sich auf dem Bett auf die Frau gesetzt und deren Handgelenke auf die Matratze gedrückt haben. Dann soll er ihr mit einem Kissen auf das Gesicht gedrückt haben. Das Opfer soll kurz das Bewusstsein verloren haben.