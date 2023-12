Neuer Service der Stadt Solingen Das Passbild gibt’s jetzt am „Speed Capture Kiosk“

Biometrische Daten können für alle Dienstleistungen in jedem Bürgerbüro erfasst werden. Wer etwa einen elektronischen Aufenthaltstitel (EAT) im Ausländer- und Integrationsbüro an der Gasstraße beantragen möchte, kann die Daten auch an den Geräten im Bürgerbüro Ohligs oder Mitte erfassen. Die Unterlagen zur Beantragung eines Aufenthaltstitels können zudem auch in den Bürgerbüros abgegeben werden. Von dort werden sie an das Ausländer- und Integrationsbüro zur Bearbeitung weitergeleitet.