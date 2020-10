Festnahme in Solingen : Passant stellt 13-jährigen Handyräuber

Solingen Ein aufmerksamer Passant hat in Ohligs einen Handyraub vereitelt. Der festgenommene 13-Jährige und seine fast gleichaltrigen Mittäter erwartet ein Verfahren wegen räuberischer Erpressung.

Ein aufmerksamer Passant hat in Ohligs einen Handyraub vereitelt. Zwei Minderjährige waren am Mittwochabend von drei jugendlichen Tätern in unmittelbarer Nähe des Osteingangs des Hauptbahnhofs aufgefordert worden, ihr Mobiltelefon auszuhändigen. Als der Zwölfjährige sein Smartphone aus der Tasche nahm, entriss es ihm einer der Täter und schrie das Opfer aggressiv an, um den Entsperrcode zu erhalten.