Stadt Solingen sucht Kompromiss bei Veranstaltungen Parkplatz-Lösung an Schloss Grünewald in Sicht

Seit vielen Jahren gehören die Veranstaltungen auf Schloss Grünewald zu den am besten besuchten Events in ganz Solingen. Dabei haben sich vor allem die „Grünewald Classics“, die in diesem Frühjahr schon zum dritten Mal stattfinden werden, in ihrer noch verhältnismäßig kurzen Geschichte zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. So zog die Oldtimer-Ausstellung im vergangenen Jahr eine fünfstellige Zahl von Autofreunden an, die aus allen Teilen Deutschlands sowie aus dem europäischen Ausland angereist waren. Und auch zum im vergangenen Dezember als „Adventstraum“ neu durchgestarteten Weihnachtsmarkt auf Schloss Grünewald zählten die Veranstalter an jedem der drei Markt-Wochenenden jeweils rund 10.000 Besucher, sodass Schloss Grünewald längst eine der beliebtesten Event-Locations in der Klingenstadt ist.