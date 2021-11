Überfall in Solingen : „Panzerfaust-Bande“ – Fall landet wieder vor Gericht

Überfall in Solingen

Der psychiatrische Gutachter wird am 24. November gehört. Foto: dpa/Oliver Berg

Solingen/Hagen Es geht am Hagener Landgericht vor allem um eines: Wann öffnen sich für Joachim R., einen der Hauptangeklagten, die Türen in die Freiheit?

Begonnen hatte die Überfall-Serie am 21. Juni 1997 auf dem Hinterhof eines Supermarktes. Die Fahrer des Geldtransporters wurden mit Maschinengewehren und einer Panzerfaust-Attrappe bedroht und aufgefordert, sich vor dem Auto auf den Boden zu legen. Mit 1,2 Millionen D-Mark brausten die Räuber davon. Es folgten weitere Überfälle, bei denen es auch Verletzte und psychisch schwer traumatisierte Opfer gegeben hatte.

Beliebtes Ziel der Täter: Sparkassenfilialen. Dort passte man nach bewährtem Muster die Ankunft der Geldtransporter ab. In Solingen hingegen schlug man auf einem abgelegenen Parkplatz zu, an dem der Beifahrer des Transporters eine „Pinkelpause“ gemacht hatte. Einer der Täter hatte die Örtlichkeiten zuvor ausspioniert und ein Loch in den Drahtzaun eines angrenzenden Grundstücks geschnitten, von wo aus man den Überfall startete.