Fortsetzung der Bauarbeiten : Eschbachstraße wird ab Montag wieder voll gesperrt

Die Bauarbeiten zum Hochwasserschutz in Unterburg werden fortgesetzt. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Voraussichtlich noch bis Ende Februar bleibt die Ortsdurchfahrt in Unterburg gesperrt.

Die Weihnachtspause ist vorbei, an der Eschbachstraße in Unterburg sollen nun die restlichen Straßenbauarbeiten und die Arbeiten des Wupperverbandes zum Hochwasserschutz wieder aufgenommen werden. Ab Montag 13. Januar, 6 Uhr, ist die Ortsdurchfahrt deshalb wieder voll gesperrt, voraussichtlich noch bis Ende Februar. Der Durchgangsverkehr in Richtung Oberburg und die Autobahn 1 wird weiterhin ab Krahenhöhe über Müngsten und Remscheid-Vieringhausen umgeleitet.