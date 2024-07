Fanbusse in Solingen Ordnungsamt hat reagiert – Problem gelöst

Unglücklich war jedoch der Ort, an dem die Fahrer ihre Busse abstellten: an der Gerberstraße vor der Kurve in Richtung Brandteich. Zwar ist das Parken dort erlaubt. Doch die großen Busse stellen dort für den Verkehr ein Sichthindernis dar. „Können Sie irgendwie einschreiten, obwohl an dieser Stelle kein Parkverbot besteht?“, fragte Udo Feck das städtische Ordnungsamt – und weil er von dort zunächst keine Antwort erhielt, auch an die Solinger Morgenpost.